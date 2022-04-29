Кабель КПБПнг(A)-HF
КПБПнг(A)-HF 10х1,0
Нет предложений
КПБПнг(A)-HF 10х1,5
1 предложение
КПБПнг(A)-HF 10х2,5
Нет предложений
КПБПнг(A)-HF 10х4,0
Нет предложений
КПБПнг(A)-HF 10х6,0
Нет предложений
КПБПнг(A)-HF 14х1,0
Нет предложений
КПБПнг(A)-HF 14х1,5
Нет предложений
КПБПнг(A)-HF 14х2,5
Нет предложений
КПБПнг(A)-HF 19х1,0
Нет предложений
КПБПнг(A)-HF 19х1,5
Нет предложений
КПБПнг(A)-HF 19х2,5
Нет предложений
КПБПнг(A)-HF 27х1,0
Нет предложений
КПБПнг(A)-HF 27х1,5
Нет предложений
КПБПнг(A)-HF 27х2,5
Нет предложений
КПБПнг(A)-HF 2х1,5
Нет предложений
КПБПнг(A)-HF 37х1,0
Нет предложений
КПБПнг(A)-HF 37х1,5
Нет предложений
КПБПнг(A)-HF 37х2,5
Нет предложений
КПБПнг(A)-HF 3х2,5
Нет предложений
КПБПнг(A)-HF 4х1,0
Нет предложений
КПБПнг(A)-HF 4х1,5
Нет предложений
КПБПнг(A)-HF 4х2,5
Нет предложений
КПБПнг(A)-HF 4х4,0
Нет предложений
КПБПнг(A)-HF 4х6,0
Нет предложений
КПБПнг(A)-HF 52х1,0
Нет предложений
КПБПнг(A)-HF 52х1,5
Нет предложений
КПБПнг(A)-HF 52х2,5
Нет предложений
КПБПнг(A)-HF 5х1,0
Нет предложений
КПБПнг(A)-HF 5х1,5
Нет предложений
КПБПнг(A)-HF 5х2,5
Нет предложений
КПБПнг(A)-HF 5х4,0
Нет предложений
КПБПнг(A)-HF 5х6,0
Нет предложений
КПБПнг(A)-HF 7х1,0
Нет предложений
КПБПнг(A)-HF 7х1,5
Нет предложений
КПБПнг(A)-HF 7х2,5
Нет предложений
КПБПнг(A)-HF 7х4,0
Нет предложений
КПБПнг(A)-HF 7х6,0
Нет предложений
Производители кабеля КПБПнг(A)-HF
- ООО «Завод Агрокабель»Окуловка
- ООО «Камский кабель»Пермь
- ООО «Завод Москабель»Москва
- ОАО «НП «Подольсккабель»Подольск
- ООО «ТД РТ-Кабель»Воронеж
- ООО «Рыбинсккабель»Рыбинск
- ООО «ХКА»Екатеринбург
- ООО «Кабельный Завод Стил»Москва
- АО «Тверьэнергокабель»Тверь
- ООО «КЗ «Эксперт-Кабель»Москва
- АО «Электротехмаш»Санкт-Петербург
- АО «Электрокабель» Кольчугинский завод»Кольчугино
- ЗАО «МТД «Энергорегионкомплект»Москва
- СЗАО «Белтелекабель»Минск
- ООО «Сарансккабель»Саранск
ТУ 16.К71-374-2006
Расшифровка кабеля КПБПнг(A)-HF
- _медная жила
- Кконтрольный кабель
- Пизоляция из полимерной композиции, не содержащей галогенов
- Бброня из стальных лент
- Пзащитный шланг из полимерной композиции, не содержащей галогенов
- нгне распространяющий горение
- (A)категория пожароопасности
- HFкабель не содержит галогенов (halogen free)
Характеристики кабеля КПБПнг(A)-HF
|Номинальное переменное напряжение
|0,66 кВ частотой до 100 Гц
|Диапазон рабочих температур
|от -50°С до +50°С
|Испытательное переменное напряжение
|2,5 кВ частотой 50 Гц
|Время выдержки при испытании
|5 мин
|Строительная длина
|не менее 150 м
|Минимально допустимый радиус изгиба при прокладке
|10 наружных диаметров
|Гарантийный срок эксплуатации кабеля
|3 года
|Срок службы
|не менее 15 лет
|Класс пожарной опасности по ГОСТ 31565-2012
|П1б.8.1.2.1
Конструкция кабеля КПБПнг(A)-HF
1. Однопроволочная круглая медная жила
2. Изоляция жилы из полимерной композиции, не содержащей галогенов
3. Заполнение между скрученными изолированными жилами из полимерной композиции, не содержащей галогенов, наложенное одновременно с разделительным слоем
4. Разделительный слой из полимерной композиции, не содержащей галогенов
5. Броня из двух стальных оцинкованных лент
6. Защитный шланг из полимерной композиции, не содержащей галогенов
2. Изоляция жилы из полимерной композиции, не содержащей галогенов
3. Заполнение между скрученными изолированными жилами из полимерной композиции, не содержащей галогенов, наложенное одновременно с разделительным слоем
4. Разделительный слой из полимерной композиции, не содержащей галогенов
5. Броня из двух стальных оцинкованных лент
6. Защитный шланг из полимерной композиции, не содержащей галогенов
Применение кабеля КПБПнг(A)-HF
— Контрольные кабели КПБПнг(A)-HF не распространяющие горение, не содержащих галогенов, предназначены для передачи и распределения электроэнергии в стационарных установках при номинальном переменном напряжении 0,66 частотой до 100 Гц, в том числе для эксплуатации в системах АС класса 3Н по классификации ПНАЭ Г-1-001-97
— Кабели КПБПнг(A)-HF изготавливаются для прокладки в производственных и офисных помещениях, в которых установлены компьютеры и другая микропроцессорная техника, а также в сооружениях метрополитена, жилых и общественных зданиях (в кинотеатрах, медицинских и учебных учреждениях, магазинах и т.п.)
— Применяется для прокладки в помещениях и кабельных сооружениях при наличии опасности механических повреждений при эксплуатации
— Кабели КПБПнг(A)-HF не распространяют горение при групповой прокладке
— Кабели КПБПнг(A)-HF изготавливаются для прокладки в производственных и офисных помещениях, в которых установлены компьютеры и другая микропроцессорная техника, а также в сооружениях метрополитена, жилых и общественных зданиях (в кинотеатрах, медицинских и учебных учреждениях, магазинах и т.п.)
— Применяется для прокладки в помещениях и кабельных сооружениях при наличии опасности механических повреждений при эксплуатации
— Кабели КПБПнг(A)-HF не распространяют горение при групповой прокладке
Наименование Остаток Ед. изм. Цена с НДС Поставщик Запросить счет
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