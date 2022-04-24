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Кабель АВК 6/6

АВК 6/6
0.150
км
ООО «ТД «Антэл»
Оренбург
АВК 6/6
0.104
км
ООО «Электросвет» («ЭнергоСнаб»)
Иваново
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