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АВК
АВК 6/6
Кабель АВК 6/6
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АВК 6/6
0.150
км
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ООО «ТД «Антэл»
Оренбург
АВК 6/6
АВК 6/6
0.104
км
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ООО «Электросвет» («ЭнергоСнаб»)
Иваново
АВК 6/6
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