Шнур ШМВ
ШМВ 1х0,12+4х0,12
Нет предложений
ШМВ 1х0,12+6х0,12
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ШМВ 1х0,12+8х0,12
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ШМВ 1х0,35+4х0,35
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ШМВ 1х0,35+6х0,35
Нет предложений
ШМВ 1х0,35+8х0,35
Нет предложений
ШМВ 1х2х0,12+10х0,12
Нет предложений
ШМВ 1х2х0,35+10х0,35
Нет предложений
ШМВ-12
1 предложение
ШМВ-9
1 предложение
ТУ 16-505.488-78 (взамен ТУ 16-505.488-73)
Расшифровка шнура ШМВ
- Шшнур
- Ммикрофонный
- Визоляция и оболочка из ПВХ пластиката
Характеристики шнура ШМВ
|Испытательное переменное напряжение
|1500 - 2000 В частотой 50 Гц
|Диапазон рабочих температур
|от -40°С до 60°С
|Электрическое сопротивление жилы
|не более 57,0 - 165,3 Ом/км
|Сопротивление изоляции при 20 °С
|не менее 1,0 - 2,0 МОм/км
|Сопротивление изоляции при 60 °С
|не менее 0,01 - 0,02 МОм/км
|Электрическая ёмкость жилы
|не более 100 - 130 нФ/км
|Электрическая ёмкость пары
|не более 300 - 360 нФ/км
|Строительная длина
|не менее 30 - 50 м
|Минимальный радиус изгиба
|10 наружных диаметров
|Срок службы
|не менее 5 лет
Конструкция шнура ШМВ
1. Многопроволочная токопроводящая медная круглая жила скрученная из 7 проволок
2. Изоляция из ПВХ пластиката
3. Экран в виде оплётки из медных проволок. Экран накладывается поверх одной из жил, а также поверх пары жил
4. Оболочка из ПВХ пластиката
2. Изоляция из ПВХ пластиката
3. Экран в виде оплётки из медных проволок. Экран накладывается поверх одной из жил, а также поверх пары жил
4. Оболочка из ПВХ пластиката
Применение шнура ШМВ
— Шнур ШМВ предназначен для соединения отдельных блоков, входящих в комплектацию микрофонов; для соединения микрофонов, микрофонов с усилительным устройством, магнитофоном, а также для для звукозаписывающих устройств магнитофона, а также в качестве цепей питания и монтажа микрофонных линий
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