Шнур ШМППВ
ШМППВ 2х0,12
Нет предложений
ШМППВ 4х0,12
Нет предложений
ТУ 16-505.488-78
Расшифровка шнура ШМППВ
- Шшнур
- Ммикрофонный
- Пизоляция из полиолефина
- Пплоский
- Воболочка из ПВХ пластиката
Характеристики шнура ШМППВ
|Испытательное переменное напряжение
|250 В частотой 50 Гц
|Диапазон рабочих температур
|от -40°С до 60°С
|Электрическое сопротивление жилы
|не более 165,3 Ом/км
|Сопротивление изоляции при 20 °С
|не менее 2000 МОм/км
|Сопротивление изоляции при 60 °С
|не менее 20 МОм/км
|Электрическая ёмкость пары
|не более 140 нФ/км
|Строительная длина
|не менее 30 м
|Минимальный радиус изгиба
|10 наружных диаметров
|Срок службы
|не менее 5 лет
Конструкция шнура ШМППВ
1. Многопроволочная токопроводящая медная круглая жила скрученная из 7 проволок
2. Изоляция из полиолефина
3. Экран по изоляции жилы в виде оплётки из медных проволок. Допускается обмотка из волокнистого материала поверх экрана
5. Оболочка из ПВХ пластиката. Оболочка наложена на параллельно уложенные жилы
2. Изоляция из полиолефина
3. Экран по изоляции жилы в виде оплётки из медных проволок. Допускается обмотка из волокнистого материала поверх экрана
5. Оболочка из ПВХ пластиката. Оболочка наложена на параллельно уложенные жилы
Применение шнура ШМППВ
— Преимущественная область применения шнура марки ШМППВ - для звукозаписывающих и звуковоспроизводящих устройств магнитофонов
Наименование Остаток Ед. изм. Цена с НДС Поставщик Запросить счет
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