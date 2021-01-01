Шнур ШМПЭИВ
ШМПЭИВ 1х0,12+2х0,12
Нет предложений
ШМПЭИВ 2х0,12+3х0,12
Нет предложений
ТУ 16-505.488-78
Расшифровка шнура ШМПЭИВ
- Шшнур
- Ммикрофонный
- Пизоляция из полиэтилена
- Ээкранированные жилы
- ИВизоляция неэкранированных жил и оболочка из ПВХ пластиката
Характеристики шнура ШМПЭИВ
|Испытательное переменное напряжение
|500 В частотой 50 Гц
|Время выдержки при испытании
|1 мин
|Электрическое сопротивление жилы
|не более 165,3 Ом/км
|Сопротивление изоляции при 20 °С
|не менее 0,5 МОм/км
|Сопротивление изоляции при 60 °С
|не менее 0,005 МОм/км
|Электрическая ёмкость пары
|не более 120 нФ/км
|Строительная длина
|не менее 20 м
|Минимальный радиус изгиба
|10 наружных диаметров
|Диапазон рабочих температур
|от −40 до 60 °C
|Срок службы
|не менее 5 лет
Конструкция шнура ШМПЭИВ
1. Многопроволочная медная круглая жила скрученная из 7 проволок
2. Изоляция экранированных жил из полиэтилена
3. Изоляция неэкранированных жил из ПВХ пластиката
4. Экран в виде оплётки из медных проволок. Экран накладывается поверх каждой жилы в полиэтиленовой изоляции
5. Оболочка из ПВХ пластиката
2. Изоляция экранированных жил из полиэтилена
3. Изоляция неэкранированных жил из ПВХ пластиката
4. Экран в виде оплётки из медных проволок. Экран накладывается поверх каждой жилы в полиэтиленовой изоляции
5. Оболочка из ПВХ пластиката
Применение шнура ШМПЭИВ
Преимущественная область применения шнура ШМПЭИВ - для подключения микрофонов и выносных пультов дистанционного управления
Наименование Остаток Ед. изм. Цена с НДС Поставщик Запросить счет
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