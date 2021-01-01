Провод ПМПЭВ
ПМПЭВ 2х0,35
Нет предложений
ПМПЭВ 2х0,5
Нет предложений
Производители провода ПМПЭВ
- ОАО «Беларускабель»Мозырь
ТУ 16-505.711-81
Расшифровка провода ПМПЭВ
- Ппровод
- Ммикрофонный
- Пизоляция из полиэтилена
- Ээкранированный
- Воболочка из ПВХ пластиката
Характеристики провода ПМПЭВ
|Испытательное переменное напряжение
|1000 В частотой 50 Гц
|Электрическое сопротивление жилы
|не более 39,6 - 52,7 Ом/км
|Сопротивление изоляции при 40 °С
|не менее 8,0 МОм/км
|Строительная длина
|не менее 50 м
|Минимальный радиус изгиба
|12 наружных диаметров
|Диапазон рабочих температур
|от -50 до 65 °C
|Срок службы
|не менее 17 лет
Конструкция провода ПМПЭВ
1. Многопроволочная токопроводящая медная круглая жила скрученная из 7 проволок
2. Изоляция из полиэтилена
3. Экран в виде оплётки из медных проволок
4. Оболочка из ПВХ пластиката
2. Изоляция из полиэтилена
3. Экран в виде оплётки из медных проволок
4. Оболочка из ПВХ пластиката
Применение провода ПМПЭВ
— Провод ПМПЭВ предназначен для подключения микрофонов
— Провод стоек к воздействию синусоидальной вибрации, акустического шума, механического удара одиночного и многократного действия, линейному ускорению, пониженному и повышенному атмосферному давлению, росе, инею, соляному туману, статической и динамической пыли, солнечному излучению, плесневым грибам
— Провод ПМПЭВ предназначен для эксплуатации в стационарном состоянии при температуре окружающей среды от минус 50 до 65°С и относительной влажности воздуха до 98% при температуре до 35°С для исполнения «В» и 25 °С для исполнения «УХЛ»
— Провод стоек к воздействию синусоидальной вибрации, акустического шума, механического удара одиночного и многократного действия, линейному ускорению, пониженному и повышенному атмосферному давлению, росе, инею, соляному туману, статической и динамической пыли, солнечному излучению, плесневым грибам
— Провод ПМПЭВ предназначен для эксплуатации в стационарном состоянии при температуре окружающей среды от минус 50 до 65°С и относительной влажности воздуха до 98% при температуре до 35°С для исполнения «В» и 25 °С для исполнения «УХЛ»
Наименование Остаток Ед. изм. Цена с НДС Поставщик Запросить счет
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