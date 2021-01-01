Кабель КММу
КММу 11х0,12
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КММу 11х0,35
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КММу 1х0,12
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КММу 2х0,12
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КММу 2х0,35
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КММу 3х0,12
Нет предложений
КММу 3х0,35
Нет предложений
КММу 4х0,12
Нет предложений
КММу 4х0,35
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КММу 5х0,12
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КММу 5х0,35
Нет предложений
КММу 7х0,12
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КММу 7х0,35
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КММу 9х0,12
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КММу 9х0,35
Нет предложений
ТУ 16-505.488-78
Расшифровка кабеля КММу
- Ккабель
- Ммикрофонный
- Ммалогабаритный
- уэкран из медных плющеных проволок
Характеристики кабеля КММу
|Испытательное переменное напряжение
|1200 В частотой 50 Гц
|Время выдержки при испытании
|1 мин
|Электрическое сопротивление жилы
|не более 165,3 Ом/км
|Сопротивление изоляции при 20 °С
|не менее 2000 МОм/км
|Сопротивление изоляции при 60 °С
|не менее 20 МОм/км
|Электрическая ёмкость пары
|не более 72 нФ/км
|Строительная длина
|не менее 30 м
|Минимальный радиус изгиба
|10 наружных диаметров
|Диапазон рабочих температур
|от −40 до 60 °C
|Срок службы
|не менее 5 лет
Конструкция кабеля КММу
1. Многопроволочная токопроводящая медная круглая жила скрученная из 7 проволок
2. Изоляция из полиолефина
3. Экран в виде обмотки из медных плющеных проволок. Допускается обмотка из лент синтетической плёнки под экраном
4. Оболочка из ПВХ пластиката
2. Изоляция из полиолефина
3. Экран в виде обмотки из медных плющеных проволок. Допускается обмотка из лент синтетической плёнки под экраном
4. Оболочка из ПВХ пластиката
Применение кабеля КММу
— Для подключения микрофонов, для монтажа микрофонных линий
Наименование Остаток Ед. изм. Цена с НДС Поставщик Запросить счет
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