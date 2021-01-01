Конструкция кабеля КММп

1. Многопроволочная токопроводящая медная круглая жила скрученная из 7 проволок

2. Изоляция из полиолефина

3. Экран из продольно уложенных гофрированных медных проволок. Допускается обмотка из лент синтетической плёнки под экраном

4. Оболочка из ПВХ пластиката