Кабель КММп
КММп 11х0,12
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КММп 1х0,12
Нет предложений
КММп 2х0,12
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КММп 3х0,12
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КММп 4х0,12
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КММп 5х0,12
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КММп 7х0,12
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КММп 9х0,12
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ТУ 16-505.488-78
Расшифровка кабеля КММп
- Ккабель
- Ммикрофонный
- Ммалогабаритный
- пэкран из продольных проволок
Характеристики кабеля КММп
|Испытательное переменное напряжение
|1200 В частотой 50 Гц
|Время выдержки при испытании
|1 мин
|Электрическое сопротивление жилы
|не более 165,3 Ом/км
|Сопротивление изоляции при 20 °С
|не менее 2000 МОм/км
|Сопротивление изоляции при 60 °С
|не менее 20 МОм/км
|Электрическая ёмкость пары
|не более 72 нФ/км
|Строительная длина
|не менее 30 м
|Минимальный радиус изгиба
|10 наружных диаметров
|Диапазон рабочих температур
|от −40 до 60 °C
|Срок службы
|не менее 5 лет
Конструкция кабеля КММп
1. Многопроволочная токопроводящая медная круглая жила скрученная из 7 проволок
2. Изоляция из полиолефина
3. Экран из продольно уложенных гофрированных медных проволок. Допускается обмотка из лент синтетической плёнки под экраном
4. Оболочка из ПВХ пластиката
2. Изоляция из полиолефина
3. Экран из продольно уложенных гофрированных медных проволок. Допускается обмотка из лент синтетической плёнки под экраном
4. Оболочка из ПВХ пластиката
Применение кабеля КММп
— Преимущественная область применения кабеля КММп - для фиксированного монтажа цепей питания и микрофонных линий
Наименование Остаток Ед. изм. Цена с НДС Поставщик Запросить счет
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