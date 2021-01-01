1. Токопроводящая медная жила 2. Трёхслойная изоляция: а) слой полиэтилена низкой плотности; б) обмотка лентами фторопласта-4 промазанная кремнийорганической жидкостью; в) слой полиэтилена низкой плотности; 3. Экран в виде оплётки из медных проволок 4. Оболочка из светостабилизированного полиэтилена низкой плотности
Применение кабеля КВИ-300-2
— Высоковольтные импульсные кабели КВИ марки предназначены для радиоэлектронной аппаратуры — Кабель КВИ стоек к воздействию вибрации, механического удара одиночного и многократного действия, линейным нагрузкам, акустическому шуму — Кабель КВИ устойчив к воздействию атмосферных конденсируемых осадков (роса, иней), солнечного излучения, статической и динамической пыли, соляного (морского) тумана, плесневых грибов
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