Конструкция кабеля КВИ-300-1

1. Токопроводящая медная жила

2. Трёхслойная изоляция:

а) слой полиэтилена низкой плотности;

б) обмотка лентами фторопласта-4 промазанная кремнийорганической жидкостью;

в) слой полиэтилена низкой плотности;

3. Экран в виде оплётки из медных проволок

4. Оболочка из светостабилизированного полиэтилена низкой плотности