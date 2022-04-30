Конструкция кабеля КВИ-120

1. Одна девятнадцатипроволочная токопроводящая медная жила скрученная из проволок

2. Электропроводящий экран из полиэтилена

3. Трёхслойная изоляция:

а) слой полиэтилена низкой плотности;

б) обмотка лентами фторопласта-4 промазанная кремнийорганической жидкостью;

в) слой полиэтилена низкой плотности;

4. Электропроводящий экран из полиэтилена

5. Экран в виде оплётки из медных проволок

6. Оболочка из светостабилизированного полиэтилена низкой плотности