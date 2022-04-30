Кабель КВИ-120
Расшифровка кабеля КВИ-120
- Ккабель
- Ввысоковольтный
- Иимпульсный
- 120рабочее импульсное напряжение 120 кВ
Характеристики кабеля КВИ-120
|Рабочее импульсное напряжение
|120 кВ
|Длительность импульса
|не более 20 мкс
|Испытательное переменное напряжение
|100 кВ частотой 50 Гц
|Испытательное постоянное напряжение
|120 кВ
|Время выдержки при испытании
|1 мин
|Волновое сопротивление
|50 Ом
|Строительная длина
|не менее 100 м
|Минимальный радиус изгиба
|250 мм
|Диапазон рабочих температур
|от -60 до 85°C
|Минимальная наработка
|5 000 импульсов напряжения
|Срок службы
|не менее 12 лет
Конструкция кабеля КВИ-120
1. Одна девятнадцатипроволочная токопроводящая медная жила скрученная из проволок
2. Электропроводящий экран из полиэтилена
3. Трёхслойная изоляция:
а) слой полиэтилена низкой плотности;
б) обмотка лентами фторопласта-4 промазанная кремнийорганической жидкостью;
в) слой полиэтилена низкой плотности;
4. Электропроводящий экран из полиэтилена
5. Экран в виде оплётки из медных проволок
6. Оболочка из светостабилизированного полиэтилена низкой плотности
2. Электропроводящий экран из полиэтилена
3. Трёхслойная изоляция:
а) слой полиэтилена низкой плотности;
б) обмотка лентами фторопласта-4 промазанная кремнийорганической жидкостью;
в) слой полиэтилена низкой плотности;
4. Электропроводящий экран из полиэтилена
5. Экран в виде оплётки из медных проволок
6. Оболочка из светостабилизированного полиэтилена низкой плотности
Применение кабеля КВИ-120
— Высоковольтные импульсные кабели КВИ марки предназначены для радиоэлектронной аппаратуры
— Кабель КВИ стоек к воздействию вибрации, механического удара одиночного и многократного действия, линейным нагрузкам, акустическому шуму
— Кабель КВИ устойчив к воздействию атмосферных конденсируемых осадков (роса, иней), солнечного излучения, статической и динамической пыли, соляного (морского) тумана, плесневых грибов
— Кабель КВИ стоек к воздействию вибрации, механического удара одиночного и многократного действия, линейным нагрузкам, акустическому шуму
— Кабель КВИ устойчив к воздействию атмосферных конденсируемых осадков (роса, иней), солнечного излучения, статической и динамической пыли, соляного (морского) тумана, плесневых грибов
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