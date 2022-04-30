Кабель КВИ-100
Расшифровка кабеля КВИ-100
- Ккабель
- Ввысоковольтный
- Иимпульсный
- 100рабочее импульсное напряжение 100 кВ
Характеристики кабеля КВИ-100
|Рабочее импульсное напряжение
|100 кВ
|Длительность импульса
|не более 30 нс
|Испытательное переменное напряжение
|80 кВ частотой 50 Гц
|Испытательное постоянное напряжение
|110 кВ
|Время выдержки при испытании
|1 мин
|Волновое сопротивление
|50 Ом
|Коэффициент затухания на частоте 10 МГц
|не более 0,15 дБ/м
|Сопротивление связи на частоте 10 МГц
|не более 90 мОм/м
|Строительная длина
|не менее 100 м
|Минимальный радиус изгиба
|250 мм
|Диапазон рабочих температур
|от -60 до 85°C
|Минимальная наработка
|10 000 импульсов напряжения
|Срок службы
|не менее 15 лет
Конструкция кабеля КВИ-100
1. Одна однопроволочная токопроводящая медная жила
2. Трёхслойная изоляция:
а) слой полиэтилена низкой плотности;
б) обмотка лентами фторопласта-4 промазанная кремнийорганической жидкостью;
в) слой полиэтилена низкой;
3. Экран в виде оплётки из медных проволок
4. Оболочка из светостабилизированного полиэтилена низкой плотности
2. Трёхслойная изоляция:
а) слой полиэтилена низкой плотности;
б) обмотка лентами фторопласта-4 промазанная кремнийорганической жидкостью;
в) слой полиэтилена низкой;
3. Экран в виде оплётки из медных проволок
4. Оболочка из светостабилизированного полиэтилена низкой плотности
Применение кабеля КВИ-100
— Высоковольтные импульсные кабели КВИ марки предназначены для радиоэлектронной аппаратуры
— Кабель КВИ стоек к воздействию вибрации, механического удара одиночного и многократного действия, линейным нагрузкам, акустическому шуму
— Кабель КВИ устойчив к воздействию атмосферных конденсируемых осадков (роса, иней), солнечного излучения, статической и динамической пыли, соляного (морского) тумана, плесневых грибов
— Кабель КВИ стоек к воздействию вибрации, механического удара одиночного и многократного действия, линейным нагрузкам, акустическому шуму
— Кабель КВИ устойчив к воздействию атмосферных конденсируемых осадков (роса, иней), солнечного излучения, статической и динамической пыли, соляного (морского) тумана, плесневых грибов
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