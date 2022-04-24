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Кабели и провода высоковольтные

ААБ2л
ААБ2лШв
ААБв
ААБл
ААБлГ
ААБнлГ
ААШв
ААШвЭ
ААШнг
ААШнг(A)-LS
АВБбШв
АВБбШвнг(A)
АВБбШвнг(A)-LS
АВБбШнг(A)
АВБВнг(A)-LS
АВБШв
АВБШвнг(A)
АВБШвнг(A)-LS
АВВГ
АВВГнг(A)
АВВГнг(A)-LS
АВВГнг(A)-ХЛ
АВВГ-ХЛ
АВВГ-ХЛ-П
АВК
АОСБ
АПвБбШп
АПвБбШп(г)
АПвБВ
АПвБВнг(A)
АПвБВнг(A)-LS
АПвБП
АПвБПг
АПвБПнг(A)-HF
АПвБШв
АПвБШвнг
АПвБШвнг(A)-LS
АПвБШвнг(B)
АПвБШп
АПвБШп(г)
АПвВ
АПвВГ
АПвВГнг
АПвВГнг(A)
АПвВГнг(A)-LS
АПвВнг
АПвВнг(A)
АПвВнг(A)-LS
АПвВнг(B)
АПвВнг(B)-LS
АПвКаП2г
АПвКВ
АПвКП2г
АПвП
АПвП2г
АПвПг
АПвПу
АПвПу2г
АПвПу2гж
АПвПуг
АПвЭВнгд
АС
АСБ
АСБ2л
АСБВнг(A)-LS
АСБГ
АСБл
АСБлГ
АСБнлШнг(A)
АСШв
ВБбШв
ВБбШвнг(A)
ВБбШвнг(A)-FRLS
ВБбШвнг(A)-LS
ВБбШвнг(A)-ХЛ
ВБбШнг(A)
ВБбШнг(A)-LS
ВБбШнг(A)-ХЛ
ВБВ
ВБВнг
ВБВнг(A)-FRLS
ВБВнг(A)-LS
ВБШв
ВБШвнг(A)
ВБШвнг(A)-FRLS
ВБШвнг(A)-FRLS-ХЛ
ВБШвнг(A)-LS
ВБШвнг(A)-LS-ХЛ
ВБШвнг(A)-ХЛ
ВБШнг
ВВГ
ВВГнг(A)
ВВГнг(A)-FRLS
ВВГнг(A)-FRLSLTx
ВВГнг(A)-FRLSLTx-П
ВВГнг(A)-FRLS-П
ВВГнг(A)-FRLS-ХЛ
ВВГнг(A)-LS
ВВГнг(A)-LSLTx
ВВГнг(A)-LSLTx-П
ВВГнг(A)-LS-П
ВВГнг(A)-LS-ХЛ
ВВГнг(A)-П
ВВГнг(A)-ХЛ
ВВГ-П
ВВГ-ХЛ
ВВГЭ
ВВГЭзнг
ВВГЭнг(A)
ВВГЭнг(A)-FRLS
ВВГЭнг(A)-FRLSLTx
ВВГЭнг(A)-LS
ВВГЭнг(A)-LSLTx
ВВГЭнг(A)-ХЛ
ВНМ
ВНМА
ВНМАМ
ВНМЭ
КАСЭТ
КВДН-100
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КВДНЭ-630
КВИ
КВИС-25
КВИС-50
КВН-20/50
КВНС-20/50
КВОРН-6
КВП
КВФЭП
М
МПИ
МПИЭ
МПИЭ/0,15-К
ОСБГ
ПвБВ
ПвБВнг(A)
ПвБВнг(A)-LS
ПвБВнг(A)-ХЛ
ПВБИ
ПвБП
ПВБсК
ПВВ
ПВЗПО-15-250
ПВКФ
ПВКФО
ПВКФЭ
ПВМК-4
ПВМК-5
ПВМК-6
ПВМП
ПВМР
ПВМФ-2
ПВМФ-4
ПВМФО-2,5
ПВМФО-2
ПВМФО-4
ПВМФО-5
ПВМФО-6
ПВМФОЭ-2,5
ПВМФОЭ-4,0
ПВМФЭО-2,5
ПВМФЭО-6
ПвП
ПвПг
ПвПу
ПвПу2г
ПвПуг
ПМВК
ПМВКл
ПМПСФ
ППСВ
ППСРВМ
ППСРМ
ППСРМО
ППСРМ-ХЛ
ПС
РКГМ
СБ2л
СБ2лШв
СКВИЛ-70
ПВМРЭР
М 4,0
2.400
км
ООО «МаксЭнергоСбыт»
Санкт-Петербург
М 6,0
0.900
км
ООО «МаксЭнергоСбыт»
Санкт-Петербург
М 70
Под заказ
кг
1 195,58 RUB
ООО «РТЦ»
Москва
М 95
Под заказ
кг
1 195,58 RUB
ООО «РТЦ»
Москва
М 10
0.900
км
ООО «МаксЭнергоСбыт»
Санкт-Петербург
М 10
0.500
км
ООО «АЭС»
Новосибирск
М 16
0.900
км
ООО «МаксЭнергоСбыт»
Санкт-Петербург
М 16
0.500
км
ООО «АЭС»
Новосибирск
М 25
0.950
км
ООО «МаксЭнергоСбыт»
Санкт-Петербург
М 25
0.500
км
ООО «АЭС»
Новосибирск
М 25
0.020
км
351 300,00 RUB
ООО «ЮУКЗ»
Челябинск
М 35
1.300
км
ООО «ТД Энергоальянс»
Санкт-Петербург
М 35
Под заказ
км
280 000,00 RUB
ООО КЗ «Титан»
Саранск
М 35
1.400
км
ООО «МаксЭнергоСбыт»
Санкт-Петербург
М 35
3.460
км
ООО «ТД Промкабельсервис»
Саранск
М 35
0.950
км
ИП Хромова Е.Н.
Москва
М 35
1.100
км
ООО «ТД Главспецстрой»
Санкт-Петербург
М 50
1.200
км
ООО «МаксЭнергоСбыт»
Санкт-Петербург
М 50
0.960
км
ИП Хромова Е.Н.
Москва
М 70
0.950
км
ООО «ТД Энергоальянс»
Санкт-Петербург
М 70
1.000
км
ООО «МаксЭнергоСбыт»
Санкт-Петербург
М 70
0.900
км
ООО «ТД Главспецстрой»
Санкт-Петербург
М 70
0.892
км
ИП Хромова Е.Н.
Москва
М 95
2.400
км
ООО «ТД Энергоальянс»
Санкт-Петербург
М 95
0.385
км
ИП Хромова Е.Н.
Москва
М 95
1.200
км
ООО «МаксЭнергоСбыт»
Санкт-Петербург
М 95
0.700
км
ООО «ТД Главспецстрой»
Санкт-Петербург
М 1,5
6.000
км
ООО «АЭС»
Новосибирск
М 120
2.850
км
ООО «ТД Энергоальянс»
Санкт-Петербург
М 120
0.356
т
7 917,00 RUB
ООО «СКТ Групп»
Псков
М 120
0.021
т
728,04 RUB
ООО «СКТ Групп»
Псков
М 120
1.700
км
ООО «МаксЭнергоСбыт»
Санкт-Петербург
М 120
0.900
км
ООО «ТД Главспецстрой»
Санкт-Петербург
М 150
1.200
км
ООО «МаксЭнергоСбыт»
Санкт-Петербург
М 150
1.100
км
ООО «ТД Главспецстрой»
Санкт-Петербург
М 185
0.900
км
ООО «МаксЭнергоСбыт»
Санкт-Петербург
М 185
0.750
км
ИП Хромова Е.Н.
Москва
М 240
0.349
км
ИП Хромова Е.Н.
Москва
М 240
1.350
км
ООО «МаксЭнергоСбыт»
Санкт-Петербург
М 240
0.015
км
ООО «ТД Главспецстрой»
Санкт-Петербург
М 300
0.900
км
ООО «МаксЭнергоСбыт»
Санкт-Петербург
АС 25/4,2
19.259
км
ООО «ТД «Электрокабель»
Пермь
АС 25/4,2
1.315
км
ООО «ПромТэк»
Пермь
АС 50/8,0
0.010
км
ООО «УКС Энергия»
Москва
АС 70/11
0.975
км
АО «Казэнергокабель»
Павлодар
М 95
0.190
км
1 057,00 RUB
ООО «ТД «КабельСпецСтрой»
Санкт-Петербург
ПВВ 1,0
0.809
км
АО «Казэнергокабель»
Павлодар
АС 185/24
0.120
т
ООО «Славкабель»
Москва
М 4,0
0.014
т
ООО «Диада»
Москва
ПВВ 1,0
0.500
км
ООО «ТД Энергоальянс»
Москва
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