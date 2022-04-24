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КВВ 4х1,5

КВВ 4х1,5
30.859
км
ООО «Электрокабель»
Мытищи
КВВ 4х1,5
1.400
км
ООО «ТД Главспецстрой»
Санкт-Петербург
КВВ 4х1,5
4.915
км
ООО «Оригинал Групп» («ГОСНИП»)
Москва
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