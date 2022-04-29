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КВВ 4х1,0

КВВ 4х1,0
1.200
км
ООО «ТД Главспецстрой»
Санкт-Петербург
КВВ 4х1,0
23.948
км
ООО «Электрокабель»
Мытищи
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