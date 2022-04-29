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КВВ 3х6,0

КВВ 3х6,0
1.500
км
ООО «ТД Главспецстрой»
Санкт-Петербург
КВВ 3х6,0
0.500
км
ООО «Ресурс Прикамья»
Пермь
КВВ 3х6,0
3.488
км
ООО «Электрокабель»
Мытищи
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