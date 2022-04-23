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Кабели и провода водопогружные
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КВВ 3х4,0
0.100
км
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ООО «Телмарк»
Санкт-Петербург
КВВ 3х4,0
КВВ 3х4,0
0.059
км
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ООО «Проводник»
Химки
КВВ 3х4,0
КВВ 3х4,0
1.451
км
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ООО «ЕФК»
Видное
КВВ 3х4,0
КВВ 3х4,0
1.300
км
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ООО «ТД Главспецстрой»
Санкт-Петербург
КВВ 3х4,0
КВВ 3х4,0
0.357
км
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ООО «Оригинал Групп» («ГОСНИП»)
Москва
КВВ 3х4,0
КВВ 3х4,0
12.465
км
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ООО «Электрокабель»
Мытищи
КВВ 3х4,0
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