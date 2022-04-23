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КВВ 3х2,5

КВВ 3х2,5
1.231
км
ООО «ЕФК»
Видное
КВВ 3х2,5
1.218
км
184,50 RUB
ООО «Проводник»
Химки
КВВ 3х2,5
43.480
км
ООО «Электрокабель»
Мытищи
КВВ 3х2,5
1.400
км
ООО «ТД Главспецстрой»
Санкт-Петербург
КВВ 3х2,5
0.000
км
ООО «Оригинал Групп» («ГОСНИП»)
Москва
КВВ 3х2,5
0.053
км
ООО &amp;quot;ЭЛЕКТРОТЕХ&amp;quot;
Саратов
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