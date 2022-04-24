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Кабели и провода водопогружные
КВВ
КВВ 3х1,5
КВВ 3х1,5
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КВВ 3х1,5
7.053
км
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ООО «ЕФК»
Видное
КВВ 3х1,5
КВВ 3х1,5
41.935
км
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ООО «Электрокабель»
Мытищи
КВВ 3х1,5
КВВ 3х1,5
1.800
км
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ООО «ТД Главспецстрой»
Санкт-Петербург
КВВ 3х1,5
КВВ 3х1,5
3.350
км
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ООО «Оригинал Групп» («ГОСНИП»)
Москва
КВВ 3х1,5
КВВ 3х1,5
15.305
км
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ООО «Оригинал Групп» («ГОСНИП»)
Москва
КВВ 3х1,5
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