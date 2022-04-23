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Кабели и провода водопогружные
КВ
КВ 3х2,5
КВ 3х2,5
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КВ 3х2,5
0.257
км
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ООО «ЕФК»
Видное
КВ 3х2,5
КВ 3х2,5
0.014
км
211,57 RUB
ООО «Проводник»
Химки
КВ 3х2,5
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