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МКВЭВ 4х0,2

МКВЭВ 4х0,2
7.000
км
ООО «Электро»
Чебоксары
МКВЭВ 4х0,2
43.275
км
ООО «Снабкабель»
Чебоксары
МКВЭВ 4х0,2
7.513
км
АО «Завод «ЧувашКабель»
Чебоксары
МКВЭВ 4х0,2
1.397
км
ООО «Омега»
Чебоксары
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