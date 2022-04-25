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МКВЭВ 2х0,5
0.100
км
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ООО «Горизонт»
Щелково
МКВЭВ 2х0,5
МКВЭВ 2х0,5
3.500
км
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ООО «Электро»
Чебоксары
МКВЭВ 2х0,5
МКВЭВ 2х0,5
12.694
км
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АО «Завод «ЧувашКабель»
Чебоксары
МКВЭВ 2х0,5
МКВЭВ 2х0,5
3.788
км
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ООО «Омега»
Чебоксары
МКВЭВ 2х0,5
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