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МКВЭВ 2х0,5

МКВЭВ 2х0,5
0.100
км
ООО «Горизонт»
Щелково
МКВЭВ 2х0,5
3.500
км
ООО «Электро»
Чебоксары
МКВЭВ 2х0,5
12.694
км
АО «Завод «ЧувашКабель»
Чебоксары
МКВЭВ 2х0,5
3.788
км
ООО «Омега»
Чебоксары
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