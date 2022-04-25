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Кабели и провода монтажные
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МКВЭВ 2х0,35
43.586
км
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ООО «Снабкабель»
Чебоксары
МКВЭВ 2х0,35
МКВЭВ 2х0,35
0.300
км
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ЗАО «Альфа-С»
Чебоксары
МКВЭВ 2х0,35
МКВЭВ 2х0,35
26.322
км
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АО «Завод «ЧувашКабель»
Чебоксары
МКВЭВ 2х0,35
МКВЭВ 2х0,35
0.405
км
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ООО «Омега»
Чебоксары
МКВЭВ 2х0,35
МКВЭВ 2х0,35
0.121
км
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ООО «ПромТэк»
Пермь
МКВЭВ 2х0,35
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