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Кабель и провод
Кабели и провода монтажные
МКШ
МКШ 7х0,35
Кабель МКШ 7х0,35
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МКШ 7х0,35
1.191
км
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ООО ТД «Базис»
Екатеринбург
МКШ 7х0,35
МКШ 7х0,35
0.318
км
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ООО «НПО Электроснаб»
Москва
МКШ 7х0,35
МКШ 7х0,35
0.318
км
31,57 RUB
ООО «ТКС»
Краснодар
МКШ 7х0,35
МКШ 7х0,35
3.920
км
56,71 RUB
ООО «Проводник»
Химки
МКШ 7х0,35
МКШ 7х0,35
2.727
км
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ООО «ЕФК»
Видное
МКШ 7х0,35
МКШ 7х0,35
Под заказ
м
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ООО «СтройКабель»
Пермь
МКШ 7х0,35
МКШ 7х0,35
2.184
км
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ООО «АлкоМ»
Санкт-Петербург
МКШ 7х0,35
МКШ 7х0,35
0.023
км
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ООО «ТФК «Большой Урал»
Москва
МКШ 7х0,35
МКШ 7х0,35
0.420
км
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ООО «Спринтэнерго»
Пермь
МКШ 7х0,35
МКШ 7х0,35
0.342
км
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ООО «Химтес-Электрокомплект»
Екатеринбург
МКШ 7х0,35
МКШ 7х0,35
0.345
км
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АО «МосКабельКомплект»
Мытищи
МКШ 7х0,35
Норматив:
ГОСТ 10348-80
Год производства:
2005
МКШ 7х0,35
Под заказ
км
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ООО «Электротехнические Системы»
Москва
МКШ 7х0,35
МКШ 7х0,35
Под заказ
м
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ООО «ТД Грюн»
Долгопрудный
МКШ 7х0,35
МКШ 7х0,35
0.176
км
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ООО «ЭлектроСПБ»
Санкт-Петербург
МКШ 7х0,35
МКШ 7х0,35
0.242
км
35 500,00 RUB
ООО «ЮУКЗ»
Челябинск
МКШ 7х0,35
МКШ 7х0,35
0.330
км
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ООО «Оригинал Групп» («ГОСНИП»)
Москва
МКШ 7х0,35
МКШ 7х0,35
0.207
км
38 314,58 RUB
ООО «ТД «Белкаб»
Пермь
МКШ 7х0,35
Стандарт:
ГОСТ
МКШ 7х0,35
0.207
км
38 314,58 RUB
ООО «ТД «Белкаб»
Екатеринбург
МКШ 7х0,35
Стандарт:
ГОСТ
МКШ 7х0,35
1.622
км
38 314,58 RUB
ООО «ТД «Белкаб»
Москва
МКШ 7х0,35
Стандарт:
ГОСТ
МКШ 7х0,35
0.159
км
38 314,58 RUB
ООО «ТД «Белкаб»
Самара
МКШ 7х0,35
Стандарт:
ГОСТ
МКШ 7х0,35
0.207
км
38 314,58 RUB
ООО «ТД «Белкаб»
Санкт-Петербург
МКШ 7х0,35
Стандарт:
ГОСТ
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