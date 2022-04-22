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Кабель МКШ 5х1,0

МКШ 5х1,0
0.485
км
ООО «СтройКабель»
Пермь
МКШ 5х1,0
0.239
км
ООО ПКП «СегментЭнерго»
Чехов
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