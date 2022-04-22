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МКШ 3х1,0
0.111
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ООО «СтройКабель»
Пермь
МКШ 3х1,0
МКШ 3х1,0
0.200
км
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ООО ПКП «СегментЭнерго»
Чехов
МКШ 3х1,0
МКШ 3х1,0
0.400
км
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ООО «Оригинал Групп» («ГОСНИП»)
Москва
МКШ 3х1,0
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