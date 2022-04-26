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Кабели и провода монтажные
МКЭШВнг(A)-LS
МКЭШВнг(A)-LS 3х2х1,0
Кабель МКЭШВнг(A)-LS 3х2х1,0
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МКЭШВнг(A)-LS 3х2х1,0
1.045
км
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ООО «ПКФ «Соббит-Пермь»
Пермь
МКЭШВнг(A)-LS 3х2х1,0
МКЭШВнг(A)-LS 3х2х1,0
4.952
км
107 808,28 RUB
ООО «ТД «Белкаб»
Москва
МКЭШВнг(A)-LS 3х2х1,0
МКЭШВнг(A)-LS 3х2х1,0
2.336
км
107 808,28 RUB
ООО «ТД «Белкаб»
Пермь
МКЭШВнг(A)-LS 3х2х1,0
МКЭШВнг(A)-LS 3х2х1,0
0.232
км
90,00 RUB
ООО «Спектр-Кабель»
Череповец
МКЭШВнг(A)-LS 3х2х1,0
Год производства:
2019
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