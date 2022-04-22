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Кабель МКЭШВнг(A)-HF 1х2х1,5

МКЭШВнг(A)-HF 1х2х1,5
3.450
км
ООО «Кабельные Системы»
Санкт-Петербург
МКЭШВнг(A)-HF 1х2х1,5
0.042
км
ЗАО «РосКабельСвязь»
Самара
МКЭШВнг(A)-HF 1х2х1,5
3.046
км
ООО «ЭкспрессЭлектроХолдинг»
Москва
МКЭШВнг(A)-HF 1х2х1,5
0.027
км
ООО «РусКаб»
Пермь
МКЭШВнг(A)-HF 1х2х1,5
0.513
км
ООО ПКП «СегментЭнерго»
Чехов
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