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Кабель и провод
Кабели и провода монтажные
МКЭШВнг(A)-HF
МКЭШВнг(A)-HF 1х2х1,5
Кабель МКЭШВнг(A)-HF 1х2х1,5
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МКЭШВнг(A)-HF 1х2х1,5
3.450
км
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ООО «Кабельные Системы»
Санкт-Петербург
МКЭШВнг(A)-HF 1х2х1,5
МКЭШВнг(A)-HF 1х2х1,5
0.042
км
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ЗАО «РосКабельСвязь»
Самара
МКЭШВнг(A)-HF 1х2х1,5
МКЭШВнг(A)-HF 1х2х1,5
3.046
км
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ООО «ЭкспрессЭлектроХолдинг»
Москва
МКЭШВнг(A)-HF 1х2х1,5
МКЭШВнг(A)-HF 1х2х1,5
0.027
км
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ООО «РусКаб»
Пермь
МКЭШВнг(A)-HF 1х2х1,5
Стандарт:
ГОСТ
МКЭШВнг(A)-HF 1х2х1,5
0.513
км
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ООО ПКП «СегментЭнерго»
Чехов
МКЭШВнг(A)-HF 1х2х1,5
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