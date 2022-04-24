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Кабель МКЭШВнг(A)-FRLS 10х2х1,0

МКЭШВнг(A)-FRLS 10х2х1,0
0.200
км
ООО «СтройКабель»
Пермь
МКЭШВнг(A)-FRLS 10х2х1,0
1.022
км
ООО «СтройКабель»
Пермь
МКЭШВнг(A)-FRLS 10х2х1,0
3.042
км
ООО «ЭлектроСнаб»
Нижний Новгород
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