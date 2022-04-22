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Кабель МКЭШВнг(A) 2х2х0,5

МКЭШВнг(A) 2х2х0,5
0.132
км
ООО «НПО Электроснаб»
Москва
МКЭШВнг(A) 2х2х0,5
0.146
км
30,97 RUB
ООО «ТКС»
Краснодар
МКЭШВнг(A) 2х2х0,5
0.240
км
52 879,88 RUB
ООО «ТД «Белкаб»
Москва
МКЭШВнг(A) 2х2х0,5
0.326
км
ООО «ТД «Белкаб»
Санкт-Петербург
МКЭШВнг(A) 2х2х0,5
0.826
км
49 300,00 RUB
ООО «ЮУКЗ»
Челябинск
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