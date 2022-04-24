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Кабель МКЭШВнг 10х2х1,5

МКЭШВнг 10х2х1,5
0.180
км
ООО «Спринтэнерго»
Пермь
МКЭШВнг 10х2х1,5
0.160
км
ООО «Горизонт»
Щелково
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