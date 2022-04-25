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Кабель МКЭШВ 7х2х1,0

МКЭШВ 7х2х1,0
0.953
км
ООО «ПКФ «Соббит-Пермь»
Пермь
МКЭШВ 7х2х1,0
0.085
км
ООО «ТФК «Большой Урал»
Москва
МКЭШВ 7х2х1,0
0.350
км
ООО «ПромТэк»
Пермь
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