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Кабели и провода монтажные
МКЭШВ
МКЭШВ 5х2х1,0
Кабель МКЭШВ 5х2х1,0
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МКЭШВ 5х2х1,0
1.542
км
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ООО «ПКФ «Соббит-Пермь»
Пермь
МКЭШВ 5х2х1,0
МКЭШВ 5х2х1,0
0.153
км
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ООО «ПромТэк»
Пермь
МКЭШВ 5х2х1,0
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