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Кабели и провода монтажные
МКЭШВ
МКЭШВ 4х2х0,5
Кабель МКЭШВ 4х2х0,5
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МКЭШВ 4х2х0,5
0.593
км
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ООО «ПромТэк»
Пермь
МКЭШВ 4х2х0,5
МКЭШВ 4х2х0,5
0.539
км
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ООО ПКП «СегментЭнерго»
Чехов
МКЭШВ 4х2х0,5
МКЭШВ 4х2х0,5
0.147
км
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ООО ТД «КамЭнергоКомплект»
Чайковский
МКЭШВ 4х2х0,5
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