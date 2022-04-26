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Кабель МКЭШВ 2х2х0,5

МКЭШВ 2х2х0,5
3.116
км
ООО «ЕФК»
Видное
МКЭШВ 2х2х0,5
0.128
км
ООО «ПКФ «Соббит-Пермь»
Пермь
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