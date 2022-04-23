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Кабель МКЭШВ 1х2х1,0

МКЭШВ 1х2х1,0
13.177
км
ООО «СтройКабель»
Пермь
МКЭШВ 1х2х1,0
0.017
км
ООО «Горизонт»
Щелково
МКЭШВ 1х2х1,0
0.313
км
АО «ЭлектроТехМаш»
Санкт-Петербург
МКЭШВ 1х2х1,0
0.052
км
ООО ПКП «СегментЭнерго»
Чехов
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