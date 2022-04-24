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Кабель МКЭШВ 1х2х0,75

МКЭШВ 1х2х0,75
1.708
км
ООО «СтройКабель»
Пермь
МКЭШВ 1х2х0,75
0.188
км
АО «Казэнергокабель»
Павлодар
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