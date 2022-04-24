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Кабель МКЭШВ 1х2х0,5

МКЭШВ 1х2х0,5
2.041
км
ООО «СтройКабель»
Пермь
МКЭШВ 1х2х0,5
0.470
км
ООО «ПКФ «Соббит-Пермь»
Пермь
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