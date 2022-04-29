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Кабели и провода монтажные
МКЭО 26-14
МКЭО 26-14 2х0,5
МКЭО 26-14 2х0,5
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МКЭО 26-14 2х0,5
0.698
км
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АО «МосКабельКомплект»
Мытищи
МКЭО 26-14 2х0,5
Норматив:
ТУ16-705.375-85
Вид приемки:
вп
Год производства:
2018
МКЭО 26-14 2х0,5
1.980
км
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ООО «ПЭК»
Москва
МКЭО 26-14 2х0,5
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