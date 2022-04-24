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МКЭКШВнг(A)-LS-ХЛ 5х2х1,0

МКЭКШВнг(A)-LS-ХЛ 5х2х1,0
0.220
км
ООО «ПрофЭнергоКабель»
Челябинск
МКЭКШВнг(A)-LS-ХЛ 5х2х1,0
0.299
км
ООО «ЭлектроТехПром»
Пермь
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