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Кабель МКЭКШВнг(A)-LS (8х(2х1,0м)э)э

МКЭКШВнг(A)-LS (8х(2х1,0м)э)э
0.075
км
АО «ЭлектроТехМаш»
Санкт-Петербург
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