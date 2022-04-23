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МКЭКШВнг(A)-LS
МКЭКШВнг(A)-LS (12х2х1,0м)эа
Кабель МКЭКШВнг(A)-LS (12х2х1,0м)эа
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МКЭКШВнг(A)-LS (12х2х1,0м)эа
0.054
км
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АО «ЭлектроТехМаш»
Санкт-Петербург
МКЭКШВнг(A)-LS (12х2х1,0м)эа
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