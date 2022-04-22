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МКЭКШВнг(A)-ХЛ 5х2х1,0

МКЭКШВнг(A)-ХЛ 5х2х1,0
2.411
км
ООО «СтройКабель»
Пермь
МКЭКШВнг(A)-ХЛ 5х2х1,0
0.523
км
ООО «РусКаб»
Пермь
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