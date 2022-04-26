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Кабель МКЭКШВнг(A)-HF 4х2х1,0

МКЭКШВнг(A)-HF 4х2х1,0
1.115
км
ООО «ПКФ «Соббит-Пермь»
Пермь
МКЭКШВнг(A)-HF 4х2х1,0
0.400
км
ООО ТД «КамЭнергоКомплект»
Чайковский
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