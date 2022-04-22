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Кабель МКЭКШВнг(A)-FRLS 2х2х1,0

МКЭКШВнг(A)-FRLS 2х2х1,0
0.144
км
ООО «Кабельный Центр Тюмень»
Тюмень
МКЭКШВнг(A)-FRLS 2х2х1,0
0.307
км
ООО «ЕФК»
Видное
МКЭКШВнг(A)-FRLS 2х2х1,0
0.039
км
142 500,00 RUB
ООО «ЮУКЗ»
Челябинск
МКЭКШВнг(A)-FRLS 2х2х1,0
2.512
км
234 330,85 RUB
ООО «ТД «Белкаб»
Пермь
МКЭКШВнг(A)-FRLS 2х2х1,0
2.630
км
234 330,85 RUB
ООО «ТД «Белкаб»
Москва
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