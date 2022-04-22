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Кабель МКЭКШВнг(A) 4х2х1,0

МКЭКШВнг(A) 4х2х1,0
0.416
км
215 612,65 RUB
ООО «ТД «Белкаб»
Москва
МКЭКШВнг(A) 4х2х1,0
0.163
км
ООО «ТД «Белкаб»
Санкт-Петербург
МКЭКШВнг(A) 4х2х1,0
0.040
км
163 400,00 RUB
ООО «ЮУКЗ»
Челябинск
МКЭКШВнг(A) 4х2х1,0
2.854
км
ООО «СтройКабель»
Пермь
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