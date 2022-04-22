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Кабель МКЭКШВнг(A) 2х2х0,75

МКЭКШВнг(A) 2х2х0,75
0.551
км
124 641,30 RUB
ООО «ТД «Белкаб»
Москва
МКЭКШВнг(A) 2х2х0,75
0.415
км
ООО «ТД «Белкаб»
Санкт-Петербург
МКЭКШВнг(A) 2х2х0,75
0.110
км
ООО ПКП «СегментЭнерго»
Чехов
МКЭКШВнг(A) 2х2х0,75
0.211
км
179,45 RUB
ООО «МегаСнаб СПБ»
Санкт-Петербург
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