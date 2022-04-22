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Кабели и провода монтажные
МКЭКШВнг(A)
МКЭКШВнг 10х2х0,75
Кабель МКЭКШВнг 10х2х0,75
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МКЭКШВнг 10х2х0,75
0.156
км
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ООО «ПКФ «Соббит-Пермь»
Пермь
МКЭКШВнг 10х2х0,75
МКЭКШВнг 10х2х0,75
0.117
км
383 000,00 RUB
ООО «ЮУКЗ»
Челябинск
МКЭКШВнг 10х2х0,75
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