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Кабель МКЭКШВ 7х2х1,0

МКЭКШВ 7х2х1,0
0.150
км
ООО «Мелтекс»
Екатеринбург
МКЭКШВ 7х2х1,0
0.133
км
ООО «ПКФ «Соббит-Пермь»
Пермь
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