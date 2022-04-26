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Кабели и провода монтажные
МКЭКШВ
МКЭКШВ 7х2х1,0
Кабель МКЭКШВ 7х2х1,0
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МКЭКШВ 7х2х1,0
0.150
км
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ООО «Мелтекс»
Екатеринбург
МКЭКШВ 7х2х1,0
№ барабана:
10
МКЭКШВ 7х2х1,0
0.133
км
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ООО «ПКФ «Соббит-Пермь»
Пермь
МКЭКШВ 7х2х1,0
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