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Кабели и провода монтажные
МКЭКШВ
МКЭКШВ 4х2х1,0
Кабель МКЭКШВ 4х2х1,0
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МКЭКШВ 4х2х1,0
0.513
км
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ООО «ПКФ «Соббит-Пермь»
Пермь
МКЭКШВ 4х2х1,0
МКЭКШВ 4х2х1,0
0.100
км
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ООО «ПромТэк»
Пермь
МКЭКШВ 4х2х1,0
МКЭКШВ 4х2х1,0
0.178
км
175,34 RUB
ООО «СибЭлектроКабель»
Томск
МКЭКШВ 4х2х1,0
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